België gaat door met handel in Russische diamanten ondanks commentaar van EU-landen

Ondanks de uitgebreide steun aan Oekraïne, blijft België wel handel voeren op vlak van diamanten met Rusland. Dat klaagt de Britse krant The Guardian aan na een uitgebreid onderzoek. Polen en de Baltische staten eisen nu dat de handel in diamanten volledig wordt stopgezet.

Van kaviaar tot vodka. De handel in alle Russische producten werd een halt toegeroepen, maar diamanten ontsprongen telkens de dans. Vreemd genoeg is er maar één land dat baat heeft bij een verderzetting van de diamanthandel, en dat is België. Oekraïense president Zelensky klaagde dit al aan in maart tijdens zijn speech in het Belgisch parlement: “Vrede is meer waard dan diamanten”.

Lees ook Reusachtige roze diamant Fortune Pink geveild voor 28,6 miljoen euro

Alrosa, het Russische bedrijf waarmee België handelt, is eigendom van de Russische staat. Hoofd van het bedrijf, Sergei Segeevich Ivanov, was ook een van de eerste oligarchen die sancties opgelegd kreeg in het buitenland. Daarnaast sponsorde Alrosa een onderzeeër aan het Russische leger. Na dit voorval werd er geëist dat ook de diamanthandel werd stopgezet met Rusland, maar dat is vooralsnog niet gebeurd.

Polen en de Baltische staten zetten nu druk om de handel in diamanten met Rusland volledig stop te zetten. Ze willen dat diamanten worden opgenomen in het volgende sanctiepakket.

1,8 miljard euro

25 procent van alle ruwe diamanten die in Antwerpen passeren komen van Rusland. In 2021 heeft België 1,8 miljard euro aan diamanten geïmporteerd uit Rusland. Ook dit jaar zaten we in augustus al aan 1,2 miljard euro. Toch is er sinds juni wel een sterke daling te merken.

De AWDC, Antwerp World Diamond Centre, wil de handel met Rusland niet stopzetten. Er zouden volgen hen naar schatting 10.000 jobs verloren gaan en de Russische diamanten zouden ook nodig zijn voor medische zaken zoals chirurgische oogscalpels.

De Belgische overheid vertelde aan The Guardian dat ze nooit geëist hebben dat de diamanthandel uit de sanctiepaketten wordt gelaten. Maar telkens wanneer Alrosa op het ontwerp van de sanctielijst kwam staan, verdween hun naam uit het uiteindelijk ondertekende document. Hoe dit juist kon gebeuren is nog niet achterhaald.

“Verbod moet ruimer”

De Belgische regering is van mening dat een verbod op Russische diamanten veel ruimer moet zijn en ook betrekking moet hebben op reeds bewerkte diamanten. Anders kunnen Russische diamanten gewoon verwerkt worden in India en dan zijn het plots “Indische diamanten”.

Een woordvoerder van premier Alexander De Croo verwees in een gesprek met The Guardian naar de sterke daling van de Russische diamantinvoer sinds juni. “Momenteel wordt de mogelijkheid onderzocht om die handel verder terug te brengen tot nul, maar dat moet gebeuren via een collectieve aanpak”, aldus de woordvoerder. “Als we de geldstroom naar Rusland serieus willen stopzetten, kan dat alleen als we ook de aan- en verkoop van geslepen diamanten stopzetten, en niet alleen de handel in ruwe diamant.”