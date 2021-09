België gaat bijna helemaal van het slot: heel wat coronamaatregelen vallen weg

Malle/Zoersel Weer tot in de vroege uurtjes op café, maar nog niet dansen of naar de discotheek: “Onbegrij­pe­lijk dat we nog een maand moeten wachten”

Vanaf vandaag kunnen we opnieuw met zoveel en zolang we maar willen op café gaan. Tenzij cafés gebruikmaken van het achterpoortje 'op private uitnodiging', mogen we onze dansbenen er nog niet losgooien. Ook discotheken moeten nog tot 1 oktober geduld hebben. Dat wekt toch wel wat wrevel. "Vanaf 1 september mag je staan dansen en springen op een trouwfeest. Waarom kan dat in een dancing dan niet?", zucht Eddy Van den Reeck (69), uitbater van baandancing De Toverfluit in Halle-Zoersel.