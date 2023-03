België exporteert verboden pesticide chloorpyrifos dat neurologische problemen kan veroorzaken

Het Waalse bedrijf Arysta LifeScience Benelux exporteert nog steeds een gewasbeschermer die in Europa sinds 2020 verboden is. Dat melden Knack en Le Soir dinsdag.

De gewasbeschermer chloorpyrifos wordt gebruikt om fruit, groenten en kolen te beschermen tegen bodeminsecten. De Europese Commissie had in 2020 beslist om het middel van de markt te weren nadat de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) melding had gemaakt van een verband met "ongunstige neurologische ontwikkelingsresultaten" bij kinderen.

De export werd echter niet aan banden gelegd en die is vanuit België blijven doorgaan, zo schrijven Knack en Le Soir op basis van data die door de Zwitserse ngo Public Eye en Unearthed, het milieujournalistieke project van Greenpeace UK, was opgevraagd bij de Belgische overheid en het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

Daaruit blijkt dat vorig jaar in slechts twee lidstaten exportplannen werden aangegeven: België (349 ton) en Denemarken (30 ton). De Belgische export staat op naam van Arysta LifeScience Benelux, een dochterbedrijf van de Indiase multinational UPL. Bovendien kondigt het Waalse bedrijf in de documenten aan dat het in 2023 nog eens 313 ton chloorpyrifosproducten zal uitvoeren.

Het bedrijf antwoordde niet op de vraag of de uitvoer daadwerkelijk plaatvond. "UPL voldoet aan alle Belgische, Europese en internationale wet- en regelgeving', zegt Arysta-woordvoerster Caroline Marlair. Ze bevestigt dat de chloorpyrifos is aangemaakt op de site van UPL in Ougrée, een dorpje in de provincie Luik.

Quote België blijkt de grootste exporteur van een gevaarlijk pesticide dat in Europa al drie jaar verboden is, en dan nog vooral naar lagelonen­lan­den waar de bevolking vaak extra kwetsbaar is voor de gezond­heids­im­pact van zulke giftige producten Joeri Thijs, Greenpeace België

‘België blijkt de grootste exporteur van een gevaarlijk pesticide dat in Europa al drie jaar verboden is, en dan nog vooral naar lagelonenlanden waar de bevolking vaak extra kwetsbaar is voor de gezondheidsimpact van zulke giftige producten', reageert woordvoerder Joeri Thijs van Greenpeace België. 'Volgens de letter van de wet mag dit dan (nog) geen probleem zijn, het is gewoon immoreel".

Het middel kan bovendien via voeding ook opnieuw geïmporteerd worden. Zo stuurde het Belgische Voedselveiligheidsagentschap (FAVV) vorig jaar in 15 gevallen een waarschuwing uit naar andere EU-lidstaten omdat de maximale residulimiet voor chloorpyrifos in voeding overschreden was. Het ging daarbij onder meer om wilde aardbeien uit Servië en cacaobonen uit Ecuador, twee landen die chloorpyrifos uit België kopen.

Verbod in de maak

Ministers van Leefmilieu Zakia Khattabi (Ecolo) en haar collega van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) werken wel aan een ontwerp van koninklijk besluit dat de uitvoer van schadelijke pesticiden verbiedt. De woordvoerster van Khattabi bevestigt aan Knack en Le Soir dat chloorpyrifos nog aan de lijst met pesticiden in het KB zal worden toegevoegd.