België evacueerde voorbije dagen bijna 500 kinderen, “Nog zeker 55 mensen achtergebleven in Afghanistan”

België heeft de afgelopen week 496 kinderen geëvacueerd uit Afghanistan. Dat melden Buitenlandse Zaken, Defensie en Asiel en Migratie in een gemeenschappelijk persbericht. In totaal werden tot nog toe 1.216 mensen overgebracht naar de militaire luchthaven van Melsbroek. De Belgische ambassade in Islamabad heeft intussen van zeker 55 mensen bericht gekregen dat ze zich nog in Afghanistan bevinden en het land willen verlaten. Dat werd vernomen uit diplomatieke bron.

België begon vorige week vrijdag met de evacuatie van Belgen en andere rechthebbenden uit Afghanistan, dat midden augustus opnieuw in handen is gevallen van de radicaalislamitische taliban. Dat gebeurde met C-130-transportvliegtuigen van Defensie die in totaal 23 vluchten uitvoerden tussen de Pakistaanse hoofdstad Islamabad en de internationale luchthaven van Kaboel.



Sindsdien zijn er in totaal negen vluchten vanuit Islamabad aangekomen op de militaire luchthaven van Melsbroek. 1.216 mensen kwamen op die manier naar ons land, onder wie dus bijna 500 kinderen. In totaal bevonden zich 503 Belgen met familieleden aan boord van de negen vliegtuigen. Bijna 300 geëvacueerden waren mensen met een Belgische verblijfskaart en hun familie.

Daarnaast waren er ook 187 passagiers die bestemd waren voor andere EU-landen. Omgekeerd kwamen nog eens 106 mensen die bestemd waren voor België via andere Europese landen naar ons land. Het totale aantal voor België bestemde geëvacueerden komt zo op 1.135, al zullen er de volgende dagen nog mensen via andere Europese landen in ons land aankomen.

Naast de Belgen en hun familieleden evacueerde ons land ook Afghanen die vanwege hun specifieke profiel een verhoogd risico lopen op vervolging door de taliban. Het gaat dan om 111 mensen die werkten voor het Belgische leger in Afghanistan of voor Buitenlandse Zaken, 185 anderen werkten voor vrouwen- en mensenrechtenorganisaties.

Tot slot werden ook zes mensen geëvacueerd met een vluchtelingenstatus in ons land. Zij riskeren die status te verliezen omdat ze in hun land van herkomst zijn geweest. Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen zal die dossiers beoordelen. Het CGVS kondigde half augustus wel een tijdelijke en gedeeltelijke opschorting aan van de behandeling van dossiers van Afghanen, vanwege de chaotische situatie in het land. In de praktijk betekent dat dat er zeker tot eind september geen Afghanen teruggestuurd worden naar hun thuisland.

55 achterblijvers

Een aantal Belgen en andere rechthebbenden is niet op tijd op de luchthaven van Kaboel geraakt om nog door de Belgische C-130's geëvacueerd te worden. Een "beperkt aantal Belgen" kon nog wel door een aantal partnerlanden worden weggehaald uit Afghanistan, maar de Belgische ambassade in Islamabad heeft al van 55 mensen vernomen dat ze nog in het land zijn en er weg willen, werd vernomen in diplomatieke kringen. Mogelijk zijn daar ook nog gezinsleden bij. Of die mensen effectief recht hebben op evacuatie wordt nu bekeken.

De ambassade nam zelf contact op met alle mensen van wie ze vermoedt dat ze nog in Afghanistan zijn en blijft ook in contact met hen. Buitenlandse Zaken raadt de mensen wel af om nog naar de luchthaven te gaan, gezien de terreurdreiging en het gebrek aan evacuatievluchten. Een manier om die mensen uit Kaboel weg te krijgen is er op dit moment nog niet. België werkt samen met de internationale partners aan een oplossing, klinkt het in diplomatieke kringen.

Defensie blijft zeker tot 31 augustus

Ons land heeft in elk geval nog een militair dispositief ter plaatse in Islamabad, stelt een bron binnen Defensie. Het gaat om een commando-element, twee C-130's met de nodige ondersteuning en ook medische- en landcapaciteit, maar om hoeveel militairen het precies gaat, wil Defensie niet kwijt. Het dispositief blijft daar "a priori" zeker nog tot 31 augustus. De Amerikanen, die de luchthaven in Kaboel beveiligen, beëindigen hun operatie normaal gezien op die datum. Op Melsbroek staat ook nog een vlucht van Air Belgium stand-by die indien nodig vrijdagavond nog naar Islamabad kan vliegen.