"België en VK moeten meer dan ooit samenwerken op vlak van hernieuwbare energie"

Het Verenigd Koninkrijk heeft vandaag een capaciteit van 10 gigawatt van windmolens op zee, het doel is om die tegen 2030 op te trekken tot 50 GW, goed voor meer dan de helft van de elektriciteit in het land. "We kunnen dit niet alleen, we moeten meer dan ooit samenwerken", zegt Whittington.

Dat beaamt ook minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). "Samen kunnen we de Noordzee veranderen in één grote energiecentrale. Zo kunnen we een duurzame toekomst bouwen en opportuniteiten creëren voor bedrijven."

De Belgische capaciteit van windmolens op zee bedraagt vandaag 2,2 gigawatt. In een tweede zone, de Prinses Elisabeth Zone, zal daar nog eens 3,5 gigawatt capaciteit bijkomen. De Belgische cijfers lijken laag, maar onze kust is ook maar klein, aldus minister Van der Straeten nog.

Tweede stroomkabel

De minister tekende in februari met haar Britse ambtgenoot Greg Hands een memorandum of understanding over de versterking van de energiesamenwerking. Daarin werd onder meer opgenomen dat er een tweede stroomkabel komt tussen beide landen, naast de bestaande interconnector Nemo-Link.

“Onze landen hebben in 2019 al getoond dat samenwerking loont", zegt Chris Peeters, CEO van netbeheerder Elia. "Nemo-Link was op veel vlakken een primeur: het was de eerste elektrische connectie tussen het VK en België en het eerste project van Elia op zee. Het is de meest succesvolle interconnector van zijn soort ter wereld."

Volgens Peeters kan Europa wel degelijk voldoende hernieuwbare energie ontwikkelen tegen 2050. Dat kan echter alleen als we onder meer de uitbreiding van hernieuwbare energie versnellen met factor drie, de efficiëntie vergroten en meer interconnectoren bouwen. Vandaag werkt Elia aan twee van die verbindigen: Triton Link, tussen Denemarken en België, en de hybride interconnectie Nautilus met het VK, die zal worden aangesloten op de offshore-windparken op zee.