België en Verenigd Koninkrijk wisselen voor het eerst DNA-databanken uit

In de databank van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) zitten vandaag iets meer dan 61.000 sporenprofielen. Dat zijn allemaal DNA-sporen die aangetroffen werden op een plaats delict, tot in alle uithoeken van het land. Het gaat voornamelijk om bloed, speeksel, sperma of contactsporen die zijn ontstaan omdat de dader zijn slachtoffer of pakweg een glas in diens woning heeft aangeraakt. Die data zijn nu voor het eerst vergeleken met de DNA-databank van het Verenigd Koninkrijk, waarin dik 247.000 sporenprofielen én meer dan 5 miljoen persoonsprofielen zitten. Resultaat: 2.180 overeenkomsten. Na filtering nog altijd goed om 312 namen te plakken op dossiers die in ons land niet opgelost geraken. Bieke Vanhooydonck, gerechtelijk deskundige DNA-databanken van het NICC, heeft het over interessante matches. "Het gaat om een unieke overeenkomst tussen sporenprofielen waarop tot nu toe geen naam kon worden geplakt. Dat is nu wel gebeurd dankzij de gigantische databank van het Verenigd Koninkrijk. Het was een enorm succesvolle operatie." Er konden 223 namen gelinkt worden aan sporen die gevonden werden bij een woninginbraak, 18 bij een diefstal met geweld, 14 bij bendevorming, 12 bij aanranding of verkrachting, 12 in drugsdossiers, 4 bij moorden en 29 in andere dossiers, zoals brandstichting. Over welke dossiers het precies gaat, wil niemand zeggen. "Omdat de onderzoeken nog altijd lopen."