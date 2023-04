België en Nederland bestellen vier nieuwe fregatten, aan hogere kostprijs

De aankoop is vrijdag goedgekeurd door de ministerraden van beide landen. De twee fregatten zullen België om en bij de 2 miljard euro kosten, een stuk duurder dan in 2018 was geraamd, meldt Defensie maandag. Een deel van die meerkosten is te wijten aan de inflatie. Daarnaast koos minister van Defensie Ludivine Dedonder ervoor om de fregatten volledig uit te rusten met bewapening en sensoren.

"Voor de vervanging van onze fregatten was te weinig budget voorzien om de schepen volledig uit te rusten", aldus Dedonder in een persbericht. "Er is inderdaad een aanzienlijke meerkost, maar ik kon als bevoegd minister niet toelaten dat onze marine over niet volledig uitgeruste fregatten zou beschikken."

De bouw van de ASW-fregatten kadert in de samenwerking tussen België en Nederland voor de vervanging van hun vloten. België leidt zo de vervanging van de oude mijnenjagers door een nieuwe klasse van twaalf mijnenbestrijdingsvaartuigen, zes voor elke marine. Nederland leidt dan de gezamenlijke aankoop van vier fregatten.

"Met de nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen krijgt onze marine het beste van het beste. Ik heb die lijn doorgetrokken naar de fregatten en me ervan verzekerd dat onze marine over het beste materiaal - identiek aan dat van de Nederlanders - zal beschikken om haar taken te volbrengen", aldus nog Dedonder.

Samenwerking versterken

Vanwege de aanzienlijke meerkost engageerde Nederland zich ertoe om de komende jaren de industriële samenwerking met België te versterken. Zo zal er bij de Belgische industrie voor 355 miljoen euro aan bestellingen worden geplaatst. "Onze landen zijn sterk verbonden met elkaar, zowel op militair als industrieel vlak. Met dit engagement versterken we onze band nog verder, en blijven we als België en Nederland een toonbeeld van Europese samenwerking", zegt de minister.

Nederland laat identieke fregatten bouwen, om de gezamenlijke vloot vanaf 2029 te vervangen. De Nederlandse marine krijgt eind 2029 het eerste nieuwe fregat. Het eerste Belgische wordt verwacht in de tweede helft van 2030. In de tweede helft van 2031 moet het tweede Belgische fregat aankomen op de marinebasis in Zeebrugge.

De ASW-fregatten zijn 145 meter lang, meer dan 17 meter breed en hebben een 115-koppige bemanning. Ze bieden ook plaats aan 35 bijkomende militairen, die ad hoc kunnen worden toegevoegd voor specifieke opdrachten. De nieuwe vaartuigen zullen gespecialiseerd zijn in duikbootbestrijding, onder de naam 'Anti-Submarine Warfare' (ASW). Ze zullen ook in staat zijn om bedreigingen in de lucht en op zee tegen te gaan. De nieuwe fregatten zullen een veertigtal jaar dienen, aldus een specialist in het dossier.

De nieuwe vaartuigen moeten de huidige M-fregatten vervangen. Die zijn in de jaren 1990 in dienst genomen. België kocht in december 2005 twee vaartuigen van Nederland, de Leopold 1 en de Louise-Marie, voor 230 miljoen euro.