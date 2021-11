België en Frankrijk breiden veiligheidsoverleg uit

LIVE. Mark Rutte: "Naleving basisre­gels moet echt snel beter” - Openbaar leven in Oostenrijk plat door lockdown

De nieuwe coronamaatregelen waarover het Overlegcomité woensdag besliste, zijn afgelopen weekend ingegaan. Onder meer het Covid Safe Ticket Plus en telewerken moeten de circulatie van het virus afremmen. Ondertussen werd ook een akkoord bereikt over de vaccinatieplicht in de zorg. Horeca Vlaanderen wil de nieuwe regels in het uitgaansleven alvast meteen aanpassen en vraagt om het 2G-ticket voor danscafés, feestzalen én evenementen in te voeren. Lees al het nieuws over het coronavirus in dit liveblog.

14:17