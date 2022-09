België en 12 andere EU-landen krijgen groen licht voor miljardensteun aan waterstofprojecten

Dertien EU-landen zetten hun schouders onder het Hy2Use-project. Ze vroegen de Commissie om overheidsfinanciering toe te laten voor in totaal 35 deelprojecten, waar 29 ondernemingen (ook kmo’s en start-ups) aan zullen deelnemen. Voor ons land gaat het om Engie Belgium, dat in twee projecten stapt, Fluxys en het in Louvain-la-Neuve gevestigde TECforLime. Geschat wordt dat de maximaal 5,2 miljard euro overheidssteun 7 miljard euro aan private investeringen zal aantrekken.

Met de staatssteun moet enerzijds de bouw van infrastructuur mogelijk gemaakt worden die voor de productie, de opslag en het vervoer van hernieuwbare en koolstofarme waterstof kan zorgen. Anderzijds wordt de ontwikkeling ondersteund van innovatieve en duurzame technologieën voor de integratie van waterstof in de industrie. Het gaat dan met name om processen in sectoren die relatief moeilijk koolstofarm of -vrij te maken zijn, zoals de staal-, cement- en glassector. Het is de bedoeling dat het hele project de bevoorrading met hernieuwbare en koolstofarme waterstof stimuleert en zo leidt tot minder afhankelijkheid van aardgas.

“De waardeketen voor waterstof in Europa staat in zijn kinderschoenen. Dit maakt het voor bedrijven en lidstaten riskant om in hun eentje in een dergelijke innovatieve markt te investeren”, legt Europees commissaris Vestager uit. “Dan moet staatssteun een rol spelen om grote bedragen aan particuliere investeringen te ontsluiten, aan te trekken en te benutten als hefboom. Deze investeringen zouden anders nooit plaatsvinden.”

“Baanbrekende innovatie en positieve overloopeffecten”

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen wijst erop dat waterstof de Europese afhankelijkheid van Russisch gas verder kan verminderen en dat het Hy2Use-project voor “baanbrekende innovatie en positieve overloopeffecten” kan zorgen waar de hele Europese economie bij wint. Volgens commissaris voor Interne Markt Thierry Breton kan de mogelijkheid ontstaan om staal, cement en chemicaliën koolstofvrij te produceren en grote hoeveelheden fossiele brandstoffen te vervangen.

Over het bedrag aan overheidssteun dat de deelnemende ondernemingen precies ontvangen, kan de Commissie voorlopig niets zeggen. Tegen 2036 zou het hele project voltooid moeten zijn. In juli keurde de Commissie al een ander waterstofproject goed, dat eveneens mee door België was ingediend. Dat Hy2Tech-project spitst zich toe op de mobiliteitssector.

LEES OOK: