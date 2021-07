België doneert AstraZeneca-vaccins aan Covax en erkent Indiase Covishield

België doneert eind deze maand minstens 164.200 coronavaccins van AstraZeneca aan Covax, het initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om vaccins beschikbaar te maken in ontwikkelingslanden. Dat hebben de ministers van Volksgezondheid beslist, meldt minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit).

Een eerste donatie is voorzien voor eind juli. Dan zouden tussen 164.200 en 618.802 vaccins van AstraZeneca naar Covax gaan. In totaal bestelde België ruim 7 miljoen dosissen van het AstraZeneca-vaccin, maar het wordt in ons land na enkele zeldzame gevallen van ernstige bijwerkingen alleen nog gebruikt voor mensen ouder dan 41 jaar.

“We moeten dringend een versnelling hoger schakelen indien we wereldwijde vaccinatie mogelijk willen maken”, aldus Kitir. “We zullen hier pas veilig zijn als ook wereldwijd meer mensen gevaccineerd zijn. De donatie van vaccins aan Covax is hierbij een nodige en belangrijke actie.” Een deel van de vaccinoverschotten blijft wel in België om bijvoorbeeld een derde dosis in het najaar te kunnen toedienen.

Indiase Covishield

De ministers van Volksgezondheid beslisten eveneens om Covishield, het AstraZeneca-vaccin dat in India wordt geproduceerd en via Covax wordt verdeeld, te erkennen.

Op het Europese digitale coronacertificaat, dat de Europese lidstaten gebruiken om reizen in de Europese Unie opnieuw mogelijk te maken, wordt Covishield niet erkend. Hoewel het vaccin wel groen licht kreeg van de WHO, wekt de beslissing van de EU in veel ontwikkelingslanden de indruk dat het om een tweederangsvaccin gaat. Daardoor twijfelen heel wat mensen om zich ermee te laten inenten.

Lidstaten kunnen, net zoals ons land, wel zelf beslissen om het Covishield-vaccin alsnog te erkennen. “België doorbreekt de stigmatisering”, aldus Kitir.