België doneert 4 miljoen bijkomende vaccins aan COVAX

COVAX is de wereldwijde samenwerking met overheden en farmaceutische bedrijven om ervoor te zorgen dat Covid-19-vaccins wereldwijd beschikbaar en toegankelijk zijn voor alle landen. Het COVAX-systeem moet er dus voor zorgen dat armere landen ook een billijke toegang krijgen tot vaccindosissen. “Nu wordt er 30 keer sneller gevaccineerd in rijke landen dan in arme landen”, zegt Vooruit-minister Meryame Kitir.

Ons land maakte eerder al middelen vrij voor COVAX. De komende tijd zal België ook 4 miljoen vaccins doneren aan het internationale programma. Het gaat dan om dosissen van AstraZeneca en Johnson & Johnson. Voor die vaccins is er in ons land een leeftijdsgrens ingevoerd.

“Vals gevoel van veiligheid”

Is het dan wel te verantwoorden om die bewuste vaccins naar armere landen met een vaak jongere bevolking te sturen? “Weet u wat pas onwaardig en onethisch zou zijn? Dat we vaccins ter beschikking hebben en ze niet gebruiken”, zegt Kitir. “Die vaccins zijn goedgekeurd. Het zou onethisch zijn, als we die niet zouden gebruiken.”

Volgens Kitir is het belangrijk om zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen te vaccineren. Enkel vaccineren in eigen land of in de rijke landen geeft volgens haar een “vals gevoel van veiligheid”. Door veel mensen onbeschermd te laten, blijft de deur openstaan voor mutaties. “We hebben tot nog toe het geluk gehad dat de vaccins beschermen tegen mutaties, maar we moeten die mutaties stoppen”, aldus nog Kitir.