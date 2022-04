België dient klacht in bij Europese Commissie tegen Franse windmolenplannen

‘Wolkmobiel’ trekt door Vlaanderen om zwangere of kersverse mama’s bij te staan: “Plots kreeg ik ’s nachts paniekaan­val­len dat ik geen goede mama zou zijn”

Eén op de twee zwangere of kersverse mama’s voelt zich angstig of depressief. Dat blijkt uit onderzoek van de KU Leuven. Daarom kan je voortaan de ‘van roze tot broze wolkmobiel’ zien passeren, een initiatief van Kinderwens Vlaanderen. Samen met een gespecialiseerde arts trekt de ‘wolkmobiel’ naar bedrijven om werkgevers te sensibiliseren over perinataal welzijn na corona. Mama Els (35) getuigt over hoe ze een broze wolk beleefde tijdens haar zwangerschap: “Ik kon niet blij zijn.”

