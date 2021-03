België dient Europese Commissie van repliek over reisverbod

De Commissie had vorige week een brief aan de Belgische autoriteiten gestuurd waarin ze vraagt het verbod uit te doven en te vervangen door "meer doelgerichte maatregelen", zoals quarantaine en testen. Die zijn volgens de Commissie minder restrictief voor het vrije verkeer en beschermen ook de volksgezondheid. Ze gaf België tien dagen tijd om te antwoorden.



Dat is nu gebeurd. In de brief argumenteert de Belgische ambassadeur bij de Europese Unie dat het verbod kadert in een breder beleid om een derde golf af te weren. België betoogt dat het verbod proportioneel is en dat het goede functioneren van de Europese interne markt en het grensoverschrijdende goederenverkeer wordt gevrijwaard. Er zijn ook uitzonderingen voor grenswerkers, medische reizen, wettelijke verplichtingen,...