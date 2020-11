België dient begroting in bij Europese Commissie

“Regels rond hondenkap­sa­lons en huisbezoe­ken immosector kunnen geëvalu­eerd worden” - Triest nieuw record: 1.302 coronapa­tiën­ten op intensieve zorg

3:15 Ons land is om middernacht opnieuw in lockdown gegaan, nadat de federale en deelstaatregeringen afgelopen vrijdag nieuwe verstrengingen hadden aangekondigd. Het aantal sociale contacten is flink ingeperkt en niet-essentiële handelszaken zijn gesloten. Herlees alle ontwikkelingen over Covid-19 van maandag 2 november in dit liveblog.