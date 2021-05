België blijft hopen op oplossing voor Franse plannen voor windmolenpark vlak bij de grens

Zelzate “1 windmolen per 2 vierkante kilometer is meer dan genoeg”: Zelzate wil windturbi­nestop inbouwen

4 mei “Zelzate weigert voortaan standaard elke nieuwe aanvraag voor windturbines op zijn grondgebied. “Het is tijd om de pauzeknop in te duwen. In onze gemeente staan momenteel 6 keer zoveel windmolens als in de rest van Vlaanderen”, zegt schepen van milieu Steven De Vuyst (PVDA).