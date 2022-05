België bij 68 landen waar brute conversiepraktijken nog plaatsvinden: federale regering werkt aan verbod

Recent onderzoek toont volgens de staatssecretaris aan dat conversiepraktijken nog steeds plaatsvinden in ten minste 68 landen over de hele wereld, waaronder België. Ze hebben als doel de seksuele oriëntatie, genderidentiteit of genderexpressie van LGBTQI+-personen te veranderen, te onderdrukken of te elimineren. Ze gaan van psychotherapie en elektroshocktherapie tot mishandeling en zelfs corrigerende verkrachting. Ze kunnen plaatsvinden in een religieuze, medische, sektarische, familiale of pseudo-professionele omgeving en verschrikkelijke gevolgen hebben voor de mensen op wie deze praktijken worden toegepast.