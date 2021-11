België bestelt nieuw vaccin ‘Novavax’ voor mensen die allergisch zijn voor Pfizer of Moderna

“Hen opnieuw een mRNA-vaccin geven, is natuurlijk niet aan de orde. Maar binnenkort zal er een zeer goed alternatief zijn”, zegt Ramaekers. “Het nieuwe vaccin, Novavax, ziet er zo veelbelovend uit dat Europa er alvast 200 miljoen exemplaren van besteld heeft. Ook België is mee in deze deal gestapt. We verwachten dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) het gebruik van Novavax nog voor het einde van het jaar zal goedkeuren. Dan kunnen we dit vaccin in ons land toedienen aan de 500 tot 1.000 mensen die slecht reageren op de mRNA-vaccins.”