België bestelde vaccins voor meer dan 26 miljoen Belgen

België ging samen met de andere landen van de Europese Unie gezamenlijk contracten aan om vaccins te bestellen. Veel van deze contracten werden in vroege fases van de vaccinontwikkeling afgesloten, en zullen dus zeker niet allemaal tot een werkend vaccin leiden.



Op dit moment zal de Belgische overheid, wanneer alle bestelde vaccins geleverd zijn, beschikken over 26,5 miljoen vaccins, genoeg om 231 procent van de Belgische bevolking te vaccineren. Hoeveel vaccins er op het einde van de rit effectief worden geleverd en wanneer die vaccins klaar zijn, is niet duidelijk.

Gemiddeld 18.000 prikken per dag

Ondertussen blijft de wereldwijde vaccinatiecampagne doorgaan. De tracker van het Amerikaanse persbureau Bloomberg baseert zich op officiële cijfers van bijna 100 landen en gebruikt 75 procent volledig gevaccineerden (twee dosissen) als einddoel. Ontbrekende landen zijn ofwel nog niet gestart met hun vaccinatiecampagne ofwel publiceren ze geen data.

België schommelt sinds het begin van de vaccinatiecampagne rond de 18.000 vaccinaties per dag. Deze week werden er gemiddeld 19.194 vaccins per dag gegeven. Iets hoger dan de weken voordien, maar aan dit tempo zal het nog steeds 2,3 jaar duren voor we een vaccinatiegraad behalen van 75 procent, genoeg om groepsimmuniteit te verkrijgen.

De regering voorziet de volgende weken en maanden een versnelling van de vaccinaties en denkt nog steeds dat de originele deadline van september dit jaar haalbaar is. Het grootste knelpunt lijkt op dit moment de productie van de vaccins, waar de afgelopen weken al verschillende problemen bij opdoken.

Seychellen en Israël op kop

In totaal zijn wereldwijd meer dan 279 miljoen doses toegediend. Per dag komen daar ongeveer 6,5 miljoen dosissen bij. De helft van die dagelijkse dosissen worden in de Verenigde Staten (2.042.676), India (663.463) of China (geschat 600.000) gezet. Dat zijn ook de drie landen met de meeste inwoners wereldwijd.

De landen met de meest succesvolle vaccinatiecampagnes zijn de Seychellen en Israël. Israël blijft koploper met 93,76 toegediende dosissen per 100 inwoners. Dit cijfer kan echter misleidend zijn, want pas bij 200 dosissen per 100 inwoners zou het betekenen dat 100 procent van de bevolking is gevaccineerd, aangezien iedereen twee dosissen nodig heeft.

De Seychellen nemen de leiding qua inwoners met al één vaccindosis. Met 58,6 procent van de Seychellers die al één prikje kreeg tegenover 53,9 procent van de Israëliërs. In de Seychellen wonen ongeveer 100.000 mensen. Israël daarentegen telt 9 miljoen inwoners.

Israël staat wel ver voorop in het aantal mensen dat twee dosissen (39,8 procent) kreeg en dus volledig beschermd zijn. De Seychellen staan op dit vlak met 25,6 procent op de tweede plaats en de Verenigde Staten met 8,4 procent op de derde plaats. Onderzoek heeft bevestigd dat één vaccindosis al een gedeeltelijke bescherming tegen het coronavirus geeft.