"België behoort nog altijd tot Europese top qua testcapaciteit”

CoronavirusOndanks de veranderde teststrategie worden er nog altijd erg veel mensen getest op het coronavirus, zegt Katrien Lagrou, hoofd van het referentielaboratorium van UZ Leuven. "Het vinden van het juiste en voldoende materiaal blijft een uitdaging, maar we zijn creatief in het bedenken van oplossingen.”

"We behoren echt tot de Europese top als het gaat om het testen van mensen", zegt Lagrou. "De capaciteit is enorm toegenomen in vergelijking met de eerste golf.”

Het was volgens Lagrou noodzakelijk om de teststrategie aan te passen. "Het werd gewoon niet meer haalbaar voor de testcentra. Zodra alles opnieuw meer onder controle is, kunnen we hopelijk weer asymptomatische mensen testen.” Momenteel werkt een team onder leiding van Herman Goossens (UAntwerpen) aan een nieuwe teststrategie.

Deze week startte ook één van de superlabs van ‘platform bis' in UZ Leuven. Platform bis is een samenwerking tussen de federale overheid en acht Belgische universitaire ziekenhuizen, die op termijn elk zo'n 7.000 tests per dag gaan afnemen.

"Maar het is niet omdat je veel test dat je geen maatregelen moet nemen", waarschuwt Lagrou. “Testen is geen wondermiddel, het is wel goed om uitbraken in bepaalde regio's snel te kunnen counteren, maar dan moeten maatregelen natuurlijk snel volgen."

De volgende weken gaat het lab van Lagrou verder met het analyseren van coronatests. "Er wordt nog continue kei hard gewerkt. We zien inderdaad een knik in de positiviteitsratio, maar we mogen niet bij elk lichtpuntje meteen denken dat we er zijn. Voor ons in het labo loopt alles min of meer oké, maar de situatie in de ziekenhuizen zal de komende weken nog extreem moeilijk blijven.”