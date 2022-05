België absolute koploper qua stress in het verkeer

Nog niet de helft van de Belgische bestuurders zit kalm of ontspannen achter het stuur. We zijn daarmee de absolute kop­loper qua stress in het verkeer, blijkt uit het Europese Fondation ­Vinci-onderzoek naar gevaarlijk en ongepast verkeersgedrag in elf Europese landen. Daaruit blijkt ook dat we bij de kampioenen ­horen in het verwarren van een fietspad met een ­parkeerplaats en veel te veel claxonneren.