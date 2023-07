Belgenban in Nederlandse recreatiedomeinen: waarom Brusselse jongeren echt nergens nog welkom zijn en of dat zomaar kan?

Waar zijn de animatoren? Speelplei­nen wanhopig op zoek om zomer door te komen: “We bieden ze zelfs twee maaltijden en slaapplek aan”

“Animatoren gezocht! Wij willen een sluiting vermijden”, klinkt het bij speelplein Patjoepel in Lievegem. Ook het speelplein in Wetteren moet overschakelen op noodopvang. En speelplein Don Bosco in Halle zoekt deze zomer nog minstens tien extra vrijwilligers... per wéék. Zo zijn er nog tientallen oproepen. Is die helse zoektocht naar animatoren dan zo nieuw? En wat kunnen de speelpleinen doen om hun ‘personeelsprobleem’ op te lossen?