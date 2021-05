Belgen werken steeds minder vaak thuis

OVERZICHT. Coronacij­fers blijven dalen, ook gemiddeld aantal overlij­dens neemt nu lichtjes af

9:25 De verschillende indicatoren voor de coronacrisis in België bevinden zich in een dalende lijn. Zowel het aantal ziekenhuisopnames als het aantal overlijdens en het aantal bijkomende besmettingen is afgenomen, zo blijkt uit de voorlopige gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano.