Belgen verliezen contract met Nederlandse overheid voor reddingsvluchten op zee

Helikopter van Belgische luchtmacht rukt uit voor transmi­grant in kajak in de Noordzee

11 september Een helikopter van de Belgische luchtmacht is gisterenavond uitgerukt voor een man in een kajak die het Kanaal probeerde over te steken naar Engeland. Dat meldt de Krant van West-Vlaanderen en bij de luchtmacht wordt het nieuws vandaag bevestigd. Het is eerder uitzonderlijk dat een helikopter van de luchtcomponent voor zo'n actie wordt ingeschakeld, klinkt het ook.