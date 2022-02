Belgen produceren bijna vijfde minder huishoudelijk afval dan EU-gemiddelde

De inwoners van België hebben gemiddeld 416 kilogram huishoudelijk afval geproduceerd per persoon in 2020. Dat is bijna een vijfde minder dan het gemiddelde van de Europese Unie, dat 505 kilogram bedraagt, zo blijkt maandag uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

België is ook één van de zeven EU-lidstaten die de hoeveelheid huishoudelijk afval dat wordt opgehaald door de gemeentelijke diensten, kon laten dalen in vergelijking met 2005. Toen produceerden de Belgen immers nog gemiddeld 482 kilogram afval per persoon.

In de hele Europese Unie werd in 2020 zowat 255,7 miljoen ton huishoudelijk afval geproduceerd, dat is 505 kilogram per persoon. Het gemiddelde was stabiel tegenover 2005. Bijna de helft van het afval wordt volgens Eurostat gerecycleerd.

De grootste afvalbergen per persoon waren in 2020 te vinden in Denemarken (845 kilogram), Luxemburg (790 kg), Malta (643 kg) en Duitsland (632 kg). De kleinste afvalproducenten waren Roemenië (287 kg), Polen (346 kg) en Hongarije (364 kg). Al wijst Eurostat er wel op dat de definities van gemeentelijk opgehaald afval per land kunnen verschillen.