Belgen ontvangen en betalen meer facturen elektronisch door coronacrisis

Naast de toegenomen online bestellingen en de toename in digitale communicatie heeft de coronapandemie ook de e-facturatie een duwtje in de rug gegeven. Uit een online bevraging bij 1.000 Belgen blijkt dat 56 procent het afgelopen jaar meer elektronische facturen heeft ontvangen. Daarnaast zag 33 procent hun vertrouwen in elektronische facturatie toenemen. Ongeveer een op de vijf vroeg leveranciers zelf om e-facturen, terwijl nagenoeg de helft (46 procent) aanvaardt dat bedrijven facturen elektronisch bezorgen.

"Naast een toegenomen gebruik zien we dat Belgen meer open staan voor e-facturatie", stelt Erwin De Pue, directeur-generaal van de DAV. "Vandaag vinden 7 op 10 personen e-facturatie heel gebruiksvriendelijk, wat een toename is van maar liefst 19 procent ten opzichte van 2019." Voor Mathieu Michel (MR), staatssecretaris voor Digitalisering, moet e-facturatie op termijn de norm worden.

"Naast de administratieve vereenvoudiging voor de burger, biedt e-facturatie ook het voordeel van minder papierverbruik en dus een reële toegevoegde waarde voor het milieu", klinkt het.

Belgische digitale platformen, zoals Doccle of My e-Box, moeten het wel afleggen tegen de persoonlijke mailbox van de Belg. Drie op de vier Belgen willen namelijk de e-factuur in hun eigen mailbox ontvangen. "Deze cijfers bevestigen de noodzaak voor de federale regering om de aangeboden tools zoals My e-Box te herbekijken, en de gebruikerservaring ervan drastisch te verbeteren", aldus Michel.

Kloof

Ten slotte wordt er ook een digitale kloof zichtbaar in de cijfers. Zo zijn 45-plussers en sociaal kwetsbare personen minder happig om facturen elektronisch te betalen. "De digitale kloof is een realiteit die we niet naast ons neer mogen leggen. Daarom zal ik mij engageren om specifieke en gepersonaliseerde hulpmiddelen in te voeren die de digitale kloof terugdringen", aldus Michel.

Nog opvallend: ondanks de toename in het vertrouwen in e-facturatie, is het vertrouwen in het internet in zijn geheel niet toegenomen. Er blijft dan ook sprake van een zeker wantrouwen om persoonlijke gegevens via het internet te verstrekken.