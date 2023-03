Belgen onderschatten hoeveel plastics er in oceanen terechtkomen: “We consumeren elke week equivalent van een bankkaart”

Volgens nieuw onderzoek drijven zo’n 170.000 miljard stukjes, waaronder vooral microplastics, aan de oppervlakte van onze oceanen. Microplastics zijn overal. “We consumeren tot 5 gram microplastics per week, het equivalent van een bankkaart. De ophoping van kunststof kan leiden tot chronische ontstekingen, en zijn de deeltjes klein genoeg, dan kunnen ze diep doordringen in onze weefsels”, aldus het persbericht.

Zeker 62 procent van de Belgen is bereid om zijn gewoontes aan te passen en hun plasticverbruik te verminderen. Maar het aanpakken van de wegwerpplastics voor eenmalig gebruik, is een gedeelde verantwoordelijkheid, vinden de Belgen. Hoewel twee op de drie Belgen water in plastic flessen kopen in plaats van leidingwater te drinken, kijkt 77 procent in eerste instantie naar de producenten en supermarkten, en 72 procent naar de overheid als het gaat over het verminderen van plasticverbruik. Zo’n 59 procent gelooft dat ze zelf meer kunnen doen.