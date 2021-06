Belgen nemen minder vakantiedagen op in 2021

“De pandemie en de reisbeperkingen zorgen ervoor dat we eind mei zo’n 16 procent minder vakantiedagen hebben opgenomen in vergelijking met het ‘normale’ jaar 2019", zegt Jean-Luc Vannieuwenhuyse van SD Worx dat de loongegevens van zo’n 1 miljoen Belgen verwerkt. “Ook ten opzichte van vorig jaar zitten we 3 procent lager. We verwachten dat veel werknemers in juli en augustus vakantie zullen nemen, maar aangezien er nog geen volledige ‘vrijheid-blijheid’ heerst, zal er in het najaar een inhaalbeweging komen. Dat fenomeen zagen we ook vorig jaar. Vooral in de bouwsector, de tuinaanleg en de metaalsector werden dan nog heel wat vakantiedagen opgenomen die niet konden worden doorgeschoven naar het jaar erop.”