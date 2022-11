Belgen kiezen massaal voor strijd tegen klimaatonrecht, zo blijkt uit rondvraag

De steun voor ontwikkelingslanden is meer afgemeten. Zo wil 56 procent de budgetten voor ontwikkelingssamenwerking minstens behouden. Bovendien is 66 procent van de Belgen voor een of andere vorm van kwijtschelding van de schulden van lage-inkomenslanden. Een positief draagvlak, zo oordeelt 11.11.11. Toch toont dit volgens de organisatie aan dat beleidsmakers het belang van dit verhaal moeten blijven onderstrepen.

Regularisatie mensen zonder papieren

Ook is 54 procent voorstander van een regularisatie van mensen zonder papieren die hier minstens vijf jaar verblijven. “Dat is een verrassing ten opzichte van wat we vanuit de politiek horen. Daar is het onderwerp een taboe”, zegt 11.11.11-directeur Hertogen.