Belgen eerder negatief over migratie, maar niet in functie van werk

Zes op de tien Belgische inwoners zijn van oordeel dat migranten meer kosten dan ze opbrengen. Ook voelt 58 procent zich minder veilig als gevolg van migratie, 53 procent voelt zich minder thuis. Slechts 27 procent is van oordeel dat migratie de voorbije 50 jaar voordelig geweest is voor ons land.

Migratie in functie van werk heeft een veel positiever draagvlak: die krijgt goedkeuring van 60 procent van de respondenten. Zowat 12 procent is hier geen voorstander van, ongeveer het percentage dat pleit voor gesloten grenzen (15 procent). De voorstanders zijn dus vijf keer talrijker dan de tegenstanders.

Gezinshereniging

Ook wat betreft migratie in functie van gezinshereniging is er een sterk draagvlak (72 procent), al moet die dan wel gekoppeld worden aan strenge voorwaarden, zoals verplichte inburgering en betere taalkennis. De helft (51 procent) is het eens met de stelling dat wie in België asiel aanvraagt en er recht op heeft hier moet kunnen blijven en bescherming krijgen. Open grenzen, een situatie waarbij illegale migratie niet bestaat, wordt door slechts 16 procent van de respondenten onderschreven. Voor 56 procent is illegaal in het land verblijven strafbaar.