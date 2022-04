Belgen brengen recordaantal afgedankte elektrotoestellen binnen

Het eerste coronajaar was voor veel mensen de ideale gelegenheid om thuis een en ander op te ruimen, zo bleek. Recupel zamelde in 2020 123.840 ton afgedankte apparaten en lampen in. Maar ook in 2021 gingen onze landgenoten door op dat elan. De oogst: 128.467 ton of 40,9 miljoen apparaten, waaronder tv’s, monitoren, rookmelders, ijskasten en haardrogers. Dat komt neer op gemiddeld 11,1 kilo per landgenoot, of 0,3 kilogram meer dan 2020.