Belg wordt nieuwe voorzitter van raad van bestuur AstraZeneca

Belg leent voor bouw van woning gemiddeld bijna 50.000 euro meer dan in 2019

In het tweede kwartaal van 2022 steeg het gemiddelde bedrag dat Belgen lenen om een woning te bouwen met bijna 50.000 euro tot 218.000 euro, ten opzichte van het begin van 2019. In het eerste kwartaal van 2022 lag dat gemiddelde bedrag van een bouwkrediet nog op 210.000 euro. Dat blijkt uit de statistieken over hypothecair krediet van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), meldt bankenfederatie Febelfin vrijdag.

12:26