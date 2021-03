Belg vindt twee briefleveringen per week te weinig

Agentschap Zorg en Gezondheid: "Thuisvac­ci­na­tie zal niet on demand kunnen plaatsvin­den"

19:06 Het Agentschap Zorg en Gezondheid schat het volume aan thuisvaccinaties eerder laag in. Dat werd meegedeeld tijdens het wekelijks persmoment met een stand van zaken van de vaccinatiecampagne in Vlaanderen. Het agentschap houdt rekening met zowat tien à twintig thuisvaccinaties per huisarts. “Het is niet on demand”, zegt Dirk Dewolf, directeur van het agentschap.