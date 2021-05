Belg rijdt er graag de kantjes vanaf: 84 procent geeft toe verkeersregels weleens te negeren

Ook op de baan zoeken we in België graag de grenzen op. Met zo’n 84% van de bestuurders die af en toe de verkeersregels niet naleven, torenen we hoog uit boven het Europees gemiddelde van 75%. Nergens anders in Europa ligt het percentage zo hoog. Wanneer we de regels wel naleven doet 1 op de 5 van de Belgische bestuurders (20%) dit om geen boete krijgen, opnieuw scoort België hier het hoogst. Het Europese gemiddelde ligt op 11%. Geld is dus nergens anders dan in België zo’n bewuste motivatie om de regels te respecteren.