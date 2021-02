Belg produceert veel minder afval dan gemiddelde Europeaan

Belgen worden klimaatbe­wus­ter blijkt uit Europese studie

21 april We worden klimaatbewuster. De Belg blijft in eerste instantie wel vooral kijken naar industrie en politici om de klimaatverandering aan te pakken, maar begint zelf toch ook meer actie te ondernemen. Dat besluit de VLAM (Vlaamse Dienst voor Agromarketing) uit een onderzoek in vijf Europese landen, waaraan ruim 1.100 Belgen deelnamen.