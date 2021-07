Belg krijgt topfunctie bij McDonald's

Vlaanderen zet deze week ruim een half miljoen prikken

26 juli In de loop van deze week krijgen meer dan een half miljoen mensen in Vlaanderen een coronavaccin. In de overgrote meerderheid van de gevallen gaat het om de tweede prik. In totaal zetten de Vlaamse vaccinatiecentra in de loop van deze week 579.269 coronavaccins.