Belg krijgt gemiddeld om de twee jaar snelheidsboete

Zowat overal in Europa vindt er vandaag een flitsmarathon plaats, die vooral georganiseerd worden om bestuurders te sensibiliseren. Dat is belangrijk, want één op de drie dodelijke ongevallen is te wijten aan onaangepaste of overdreven snelheid. Volgens Vias hebben die flitsmarathons hun doel in het verleden al bewezen: zo lag de gemiddelde snelheid tot 7 procent lager bij de editie eind 2018 en daalde het aantal voertuigen in overtreding zelfs met 25 procent.