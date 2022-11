Belg is van plan te besparen op eindejaarsgeschenken

Winkelen tijdens solden

We gaan ook meer geschenken zelf maken. Iets meer dan één op de tien Belgen knutselde in het verleden al zelf cadeaus in elkaar. Dit jaar overweegt één Belg op de vijf dat te doen. Als we dan toch naar de winkel gaan, kiezen we vaker voor iets praktischer en functioneler. Of we geven geld in plaats van een fysiek cadeau. Meer dan de helft van de Belgen geeft trouwens de voorkeur aan cash boven een presentje.