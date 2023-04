Belg heeft al massaal z’n reis voor de zomer geboekt: “We gaan dagelijks vlucht inleggen naar Kaapverdië”

Zoals Evi Hanssens mama in betekenis­vol­le outfit sterven: “Eindelijk kan ik een wit trouwkleed dragen”

Tv-presentatrice Evi Hanssen vertelde op een ontroerende manier hoe haar mama op de dag van haar euthanasie stierf in de jurk die ze droeg op het huwelijksfeest van haar dochter. Een veelzeggend gebaar. En al is het voor de meesten nog altijd taboe om te praten over de dood, laat staan over hoé ze willen worden opgebaard, toch zijn er nog mensen die op vestimentair vlak de regie over hun sterven in eigen hand nemen. Getuigenissen over dat ene kledingstuk als metgezel op de allerlaatste reis en het veelbetekenende verhaal achter die speciale keuze.