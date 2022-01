Belg gezocht voor ontvoering van zijn 10-jarige zoon Raphaël

Meerdere waterlopen in Wallonië in pre-alarmfase door hevige regenval

De neerslag die in het zuiden van het land valt, dreigt bepaalde rivieren in Wallonië te doen overstromen. Zo zijn de Vesder, Amblève, Lhomme, Haute Lesse en Haute Semois maandagnamiddag in pre-alarmfase voor overstroming geplaatst. Dat meldt de website van het directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen van de Waalse openbare dienst (SPW).

