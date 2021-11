Belg blijft vervroegd met pensioen gaan ondanks ambities overheid

Open Vld wil verbod op gas- en stookolie­ke­tels in de nieuwbouw

Het is D-day voor de Vlaamse regering: het doel is vandaag een klimaatakkoord af te kloppen waar minister Zuhal Demir (N-VA) zaterdag mee naar de conferentie in Glasgow kan trekken. Over een renovatieplicht en een volledig elektrisch wagenpark vanaf 2027 is er al een principeakkoord. Open Vld wil bovendien een fossielvrije ketel verplicht maken in nieuwbouw.

3 november