Belg al een dag meer ziek thuis in 2022 dan vorige jaren: verzuim ruim 20 procent hoger onder bedienden

Het rapport is gebaseerd op de werkelijke cijfers van 260.000 werknemers bij meer dan 40.000 privébedrijven. Kijken we alleen naar kort ziekteverzuim, van minder dan een maand, dan zat de Belgische werknemer tot september 2022 gemiddeld al 5,6 dagen ziek thuis. Dat is ruim een dag meer dan de stand van zaken in september de voorgaande jaren. Ook het percentage werknemers dat al minstens een dag ziek is uitgevallen, is in 2022 het hoogste van de afgelopen vier jaar: 12,3 procent of 1 op de 8 medewerkers was dit jaar zeker al minstens een dag ziek.