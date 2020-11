Belg (46) tot in Wenen geterroriseerd door de ex van zijn Oostenrijkse vriendin: “Angst voor deze gek is er altijd”

Frederik V., een Belg die naar Wenen verhuisde, leeft al jaren in angst. Hij wordt extreem belaagd door de ex van zijn Oostenrijkse vriendin. De 46-jarige man vertelt aan de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung over zijn lijdensweg. “Ik zal me nooit veilig kunnen voelen zolang deze gek vrij rondloopt”, luidt het.

We keren terug naar 2014. In dat jaar leerde Frederik V. in België zijn Oostenrijkse vriendin kennen. “Ik werd onmiddellijk verliefd op haar”, vertelt Frederik V. “We beslisten om samen te gaan wonen. Kort daarna begon de ongelooflijke terreur. De ex-vriend van mijn partner kon de relatiebreuk niet verwerken. En al helemaal niet toen hij vernam dat ze een nieuwe relatie was gestart.”

Aanvankelijk smeekte de man, een laboratoriummedewerker, zijn ex-vriendin om naar hem terug te keren. Niet veel later deed hij onderzoek naar Frederik V. op het internet. Hij ontdekte dat V. twee kinderen heeft, dat hij een motorliefhebber is en waar hij woonde. Al snel liep het volledig uit de hand. De ex-man volgde Frederik V. tot in Wenen en stuurde talloze pakketten “met een angstaanjagende inhoud” naar V. en zijn vriendin. Zo zaten er onthoofde Playmobil-mannetjes in de doos en met bloed besmeurde dreigbrieven waarin de man schreef dat hij V. zou laten vermoorden.

Zwaargewond

Dat is lang niet alles. Frederik V. werd in april 2017 in de val gelokt voor zijn appartement in Wenen. “Een man met een masker sloeg met een ijzeren staaf op mijn hoofd”, getuigt V. De Belg liep zware hoofdwonden op. Tot op de dag van vandaag kan hij zijn rechterarm haast niet bewegen. V. trok naar de politie en diende een klacht in tegen de ex-partner van zijn vriendin.

Onderzoek wees uit dat het bloed op de brieven afkomstig is van de ex-partner. Ook kwalificeerden de onderzoekers hem als “extreem gevaarlijk”. Duitse Darknet-speurders ontdekten zelfs chats waarin de man Bitcoins betaalde aan huurmoordenaars om “zijn rivaal” in een hinderlaag te lokken. Ondanks alle bevindingen van de speurders, loopt de 37-jarige man nog steeds vrij rond. “De angst voor deze gek is altijd aanwezig”, zegt Frederik V., die “zich nooit helemaal veilig zal kunnen voelen zolang die gek vrij rondloopt”.