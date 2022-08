Belg (37) verdacht van aanslagen door motorbende Hells Angels in Thailand

“Plots liggen er drie doden in het kanaal, en is het ‘Shit, wat nu?’”: hoe fatale schietpar­tij tussen Outlaws en Hells Angels Limburg op scherp stelde

De laatste uren van vrijdag 20 mei 2011. In de Zuid-Willemsvaart in Eisden, bij Maasmechelen, houdt de ondiepe waterkant een gedumpte Citroën Berlingo tegen. In het voertuig drie lichamen: allemaal doorzeefd met kogels, allemaal gelinkt aan motorbende Outlaws. Het kruitvat waarvan niemand wist dat het bestond, heeft een lont gekregen. Vier jaar later staat één beschuldigde voor het hof in een streng beveiligd en peperduur assisenproces in Tongeren: Ali Ipekci. Een Hells Angel.

29 januari