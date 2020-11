Belfius verdacht van verstrekken woonkredieten aan criminelen

De bank Belfius is in verdenking gesteld door de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise wegens de toekenning van hypotheekleningen aan leden van een grote criminele organisatie. Dat schrijven De Tijd en L'Echo vrijdag.

Het federaal parket vervolgt een bende van woonwagenbewoners die zich specialiseerden in oplichting met voertuigen. In een nevendossier heeft onderzoeksrechter Claise ook de bank Belfius in verdenking gesteld. Verschillende leden van de bende bleken namelijk investeringen in vastgoed te hebben gedaan. Velen waren daarvoor in Jemappes in de provincie Henegouwen langs geweest bij een agentschap van Crefius, dat verbonden is aan Belfius. Ze kregen er hypothecaire kredieten en konden zo hun geld witwassen.

Al in juni vorig jaar raakte bekend dat er een huiszoeking had plaatsgevonden in het bewuste Crefius-filiaal in Jemappes. De zaakvoerster was al enkele maanden geleden in verdenking gesteld voor private corruptie. Ze zou zijn omgekocht om hypothecaire leningen toe te staan aan verschillende leden van de criminele organisatie terwijl die geen officiële inkomsten hadden.

‘Bank geniet van crimineel geld’

Al gauw had Belfius zelf een klacht ingediend tegen de onafhankelijke zaakvoerster van het agentschap en had het haar ontslagen. Maar volgens L'Echo meent de Brusselse onderzoeksrechter dat Belfius ook in de fout is gegaan. Omdat de bank het vastgoed nog niet heeft verkocht, ondanks vragen van het gerecht in die zin, en omdat de maandelijkse aflossingen van de kredieten blijven doorlopen. Zo geniet de bank nog van het crimineel geld, meent de onderzoeksrechter. De bank zou daarom in verdenking zijn gesteld van onder andere witwassen, oplichting en deelname aan een criminele organisatie.

Het federaal parket wil niets bevestigen en geeft ook geen commentaar. Belfius meent dat de bank in deze zelf het slachtoffer is en betwist ook maar de minste inbreuk te hebben gepleegd.

