Belastingaangifte vanaf dit jaar genderneutraal: “Man niet meer vanzelf als eerste”

Aanpassing belasting­scha­len doet nettoloon in 2023 met minstens 600 euro per jaar stijgen

Door de aanpassing van de belastingschalen in de bedrijfsvoorheffing, zullen alle Belgen vanaf 1 januari hun nettoloon zien stijgen, zowel in de private als in de openbare sector. Volgens HR-dienstverlener SD Worx gaat het om minstens 50 euro netto per maand die men meer zal gaan verdienen, of 600 euro netto per jaar.

7 december