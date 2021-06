Belangenorganisaties tevreden met aangekondigde versoepelingen: “We zetten grote stappen richting het nieuwe normaal”

“Onze logies, onze musea en attracties, onze restaurants en cafés en alle andere toeristische spelers zijn in elk geval klaar om onze buitenlandse gasten opnieuw met open armen te ontvangen, nadat we ze door de gezondheidscrisis meer dan een jaar hebben moeten missen”, stelt Toerisme Vlaanderen nog.

Zorgeloos reizen met het coronacertificaat in het vooruitzicht: dit is wat u moet weten voor vertrek

Uitbreiding van certificaat naar landen buiten de EU

Ook reisorganisator TUI zegt erg tevreden te zijn over de maatregelen omtrent buitenlandse reizen: “Quarantaine vormt immers een zware reisbelemmering voor vele reizigers”, klinkt het. De reisorganisator hoopt dat de maatregelen ook snel worden uitgebreid naar landen buiten de EU. In afwachting daarvan heeft hij samen met andere bedrijven uit de toeristische sector voorgesteld om zogenaamde reiscorridors te organiseren.

TUI is voorts ook tevreden dat de PCR-test in sommige gevallen gratis ter beschikking gesteld zal worden. De reisorganisator pleit ervoor om ook sneltests toe te staan om zo het testen nog extra te vergemakkelijken.

Verduidelijkende FAQ

Voor ondernemersorganisatie Unizo komt het er nu in de eerste plaats op aan dat het ministerieel besluit en de verduidelijkende FAQ zo snel mogelijk worden gepubliceerd, “ zodat ondernemers niet tot op het laatste moment in onzekerheid blijven over de exacte spelregels voor hun heropstart”. “Goed dat alvast de twijfel werd weggenomen over de voorwaarden en regels voor reizen en over het algemeen geldende sluitingsuur in de horeca zowel binnen als buiten”, aldus gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche.