Belangenorganisaties en politici reageren onthutst op ‘gaybashing’ in Beveren: “Het is doodnormaal dat we nu collectief even stil en bang zijn”

Showbizz Mama van boer Tristan wou niet dat haar zoon een man zocht op tv: “Al die gaybashing... We wilden hem beschermen”

1 september Met Tristan (25) gaat er in ‘Boer Zkt. Vrouw’ voor het eerst een man op zoek naar een man. Zijn coming-out heeft hij al even achter de rug. “Toen ik op m’n zeventiende een vriendje had, werd ik het beu om elke keer te liegen waar ik naartoe ging”, vertelt hij. “Toen heb ik het thuis opgebiecht.” “Toen is het toch een paar dagen stil geweest”, zegt zijn mama Mireille (52). Een hartverwarmend dubbelgesprek over hun diepe band, het moment waarop Tristan besefte dat hij homo was, zijn ontdekking van het gaymilieu en zijn ideale man. “Een jongen van 23 schreef dat hij al acht relaties had gehad. Sorry, maar dan ben je bij mij aan het verkeerde adres.”