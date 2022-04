BEKIJK. Gewapende man met opvallende tatoeage overvalt nachtwinkel in Oostende: wie herkent dader?

“Ik hoop dat hij gepakt wordt, dan ga ik me weer veilig voelen.” Dat vertelt de uitbaatster van een nachtwinkel in Oostende aan Faroek nadat ze enkele maanden geleden werd bedreigd met een pistool. De politie verspreidt nu bewakingsbeelden van de verdachte, in de hoop dat iemand hem herkent.

Faroek Özgünes gaat samen met de politie en het gerecht op zoek naar daders van misdrijven, getuigen en vermiste personen, en roept daarbij de hulp in van lezers en kijkers. Volg al zijn opsporingsreportages op de voet via ons dossier.

De feiten gebeuren op op woensdag 1 december, iets na 20 uur. Het is een rustige avond en Baljeet Kaur, de uitbaatster van de nachtwinkel in Oostende, heeft nog niet veel volk over de vloer gehad. In de kassa zit zo’n 200 euro. Ze verwacht dat het een avond wordt zoals de andere, maar niets is minder waar. Wat er dan gebeurt ziet u op de bewakingsbeelden in de video bovenaan.

Mogelijke getuige

De politie hoopt dat iemand de overvaller herkent. De opvallende tatoeage op z’n hand kan alvast een aanknopingspunt zijn. De speurders zijn ook op zoek naar een vrouw die vlak voor de overval in de nachtwinkel was - mogelijk heeft zij de dader goed gezien, en dan is ze een belangrijke getuige.

Als u meer weet over de verdachte of over de getuige, of als u tips hebt over deze zaak, neem dan contact op met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.

Volledig scherm De verdachte van de overval, en Faroek Ozgünes. © Politie/ Pieterjan Vanstockstraeten