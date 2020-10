Bekendste slager van het land doet gouden zaken dankzij coronacrisis: “Er is nog nooit zoveel Belgisch vlees gegeten als de jongste maanden”

INTERVIEW. Ver­suz-eigenaar Yves Smolders over de oneerlijk­heid van de coronacri­sis: “Discothe­ken krijgen evenveel steun als een cafeetje, terwijl wij 50 cafés vertegen­woor­di­gen”

17:27 Wanneer volwassenen plots niet langer samen in een kleedkamer van de sportclub mogen, zal de winterslaap voor megadiscotheken nog lang duren. Yves Smolders (44) - eigenaar van Versuz - denkt dat de boxen zullen zwijgen in de grootste dancing van België tot er een vaccin is. “In het begin dacht ik na al die jaren in het nachtleven: ‘wat pauze is eens welkom’. Maar, verdorie, wat mis ik het nu.”