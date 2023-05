Bekende YouTuber Acid nagelt Reuzegommers openlijk aan de schandpaal, advocaten “verbijsterd”

Acid - echte naam Nathan Vandergunst - heeft 527.000 abonnees op YouTube, maar iedereen kan zijn video’s bekijken. Die over de Reuzegommers werd in drie uur tijd al 36.000 keer afgespeeld.

ANALYSE REUZEGOM. Je onbetaalbare kind plots uitgedrukt horen in euro’s. In cijfers. In werkuren. Voor de ouders van Sanda moet dat hard zijn

In zijn nieuwe video zegt Acid dat hij de werkstraffen en de boetes die de verdachten in de zaak kregen, niet voldoende vindt en dat hij hen wil “cancelen”. Hij wil ook hun invloedrijke ouders tonen. Opmerkelijk: aan het begin van de video toont hij onder meer drie gouverneurs die niets met de zaak te maken hebben, evenals politici zoals Bart Tommelein en Jean-Marie Dedecker.

Bang

“De media is (sic) bang van hen. Ik niet. Ik ga vijf mensen uit Reuzegom kiezen en een beetje info over hen geven, verhaaltjes vertellen over hen, vertellen hoe dark ze zijn, wat ze nu doen, waar ze nu zijn en hoe het gaat in hun leven. Want 400 euro boete en 300 uur werkstraf is niet genoeg.”